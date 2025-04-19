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        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:22 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:50
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        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakale Mahallesi mevkisinde Köksal Ak'ın kullandığı 61 KJ 116 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FEP 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Yunus, Berke ve Müzeyyen Ak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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