Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 önde bitirdi.
İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 40-30 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı yarın aynı salonda oynanacak.
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