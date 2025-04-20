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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Trabzon 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:40
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Trabzon 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisinin siyaset anlayışıyla milletin gönlünde yer edinmesini bildiğini söyledi.

        Parti olarak dış güçlerin ve küresel güç odaklarının değil, ülkenin ve milletin yanında olduklarını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

        "Bunun böylece bilinmesi lazım. Küreselcilerin, dış güçlerin asıl rahatsız olduğu parti de Yeniden Refah Partisidir ve milletimiz de bu gerçeği görüyor. O nedenle girmiş olduğumuz 2 seçimde Yeniden Refah Partimize çok büyük destek verdi ve en son girdiğimiz yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimize yüzde 7 oy vererek, Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdi. Aziz milletimize burada bir kez daha teşekkür ederken diyoruz ki bizler de sizin bu güveninize ve bu teveccühünüze layık olacağız, daha çok çalışacağız, yüzde 7'yi,17'ye, 27'ye, 57'ye çıkaracağız ve milli görüşü iktidar yapacağız."

        Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak bütün siyasi partiler gibi terörsüz bir Türkiye'yi arzu ettiklerini vurgulayarak, "Barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, huzur ve barış iklimine sahip olan bir Türkiye'yi herkesten çok istiyoruz. Erbakan hocamızın her zaman ifade ettiği 'Türk ve Kürt kardeştir. Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail ama Türk ve Kürt birbirinden koparsa ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır' sözlerini her fırsatta hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak ile Mehmet Altınöz'ün de konuşma yaptığı kongrede, mevcut başkan Süleyman Pulat Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığına seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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