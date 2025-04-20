Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Trabzon 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisinin siyaset anlayışıyla milletin gönlünde yer edinmesini bildiğini söyledi.

Parti olarak dış güçlerin ve küresel güç odaklarının değil, ülkenin ve milletin yanında olduklarını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Bunun böylece bilinmesi lazım. Küreselcilerin, dış güçlerin asıl rahatsız olduğu parti de Yeniden Refah Partisidir ve milletimiz de bu gerçeği görüyor. O nedenle girmiş olduğumuz 2 seçimde Yeniden Refah Partimize çok büyük destek verdi ve en son girdiğimiz yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimize yüzde 7 oy vererek, Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdi. Aziz milletimize burada bir kez daha teşekkür ederken diyoruz ki bizler de sizin bu güveninize ve bu teveccühünüze layık olacağız, daha çok çalışacağız, yüzde 7'yi,17'ye, 27'ye, 57'ye çıkaracağız ve milli görüşü iktidar yapacağız."