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        GÜNCELLEME- Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:06 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:06
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        GÜNCELLEME- Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

        Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi.

        Yaşanan olayın üzüntüyle öğrenildiği, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan videoda bir köpeğe eziyet edildiğini gösteren görüntüler üzerine Valilik tarafından olaya el konulduğu bildirildi.

        Yomra Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş ve adli-idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca köpek alınmış olup barınağa teslim edilecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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