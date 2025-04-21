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        Trabzon'da "Milli Teknoloji Köşesi" ile "Robotik Kodlama Sınıfı" açıldı

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde "Milli Teknoloji Köşesi" ile "Robotik Kodlama Sınıfı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:26
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        Trabzon'da "Milli Teknoloji Köşesi" ile "Robotik Kodlama Sınıfı" açıldı
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        Trabzon'un Düzköy ilçesinde "Milli Teknoloji Köşesi" ile "Robotik Kodlama Sınıfı" açıldı.

        Aykut Lütfü Ofluoğlu ilk ve ortaokulunda, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN tarafından üretilen savunma sanayi araçlarına ait maketlerinin yer aldığı "Milli Teknoloji Köşesi" ile "Robotik Kodlama Sınıfı" oluşturuldu.

        Açılış programında konuşan Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, TUSAŞ'ın, Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Saldırının aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi vizoynuna ve bağımsızlık mücadelesine yapıldığını dile getiren Polat, "Hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların aziz hatırası yürüdüğümüz bu yolda bize ışık olmaya devam edecek. Daha çok çalışmak, üretmek ve bu ülkenin gökyüzündeki izini daha ileri taşımak bizlerin borcudur." ifadesini kullandı.

        Polat, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağışların savunma sanayisinde yürütülen faaliyetlerin ilerlemesine katkı sağladığını kaydetti.

        AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen ise daha önce okula yaptığı ziyarette teknoloji köşesini geliştirmek için söz verdiğini ifade etti.

        Teknoloji köşesinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Sürmen, Trabzon'da iki okulda daha bu çalışmayı gerçekleştireceklerini vurguladı.

        Bu çalışmaların öğrencilerin ufkunu açacağını belirten Sürmen , "Bizim öğrencilerimiz bu ürünleri 'evet biz yapıyoruz, bizim mühendislerimiz yapıyor' diyerek inşallah kariyer planlarına bu yönde emin adımlarla tırmanacaklar. Bizlerde ileride onları makamlarında ziyaret edeceğiz." dedi.

        Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk de Türk savunma sanayisinin yaptığı atılımların gurur verici olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri teknoloji köşesinde yer alan maketler ve robotik kodlama sınıfını gezdi.

        Açılışa Düzköy İlçe Jandarma Komutanı Orhan Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Altuntaş, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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