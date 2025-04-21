Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı

İkinci devrede de üstünlüğü sürdüren Ortahisar Belediyespor, salondan 37-31 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 için play-off oynamaya hak kazandı.

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