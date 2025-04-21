Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi havalimanı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 ADG 287 plakalı kamyonet, 61 ACN 444 plakalı otomobil ve 61 D 0592 plakalı minibüs çarpıştı.

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