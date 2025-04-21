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        Trabzon'da "11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı

        Trabzon'da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:46
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        Trabzon'da "11. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı
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        Trabzon'da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da açılan sergide Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran ve Moğolistan'dan sanatçıların eserleri yer aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide karikatür alanında 45 sanatçının 45 eseri, fotoğraf alanında 9 sanatçının da 16 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un yurt dışından ziyaretçilerin de tercih ettiği ayrıcalıklı bir şehir olduğunu söyledi.

        Başkan Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra 'mizahın başkenti şehir' unvanı ile de anılmasını gerektiğini dile getirerek, "Bu şehrin ruhunu sanat ve kültürel faaliyetler taşıyor, biz belediye başkanları olarak birçok icraatlar yapabiliriz ama şehrin kültürünü ruhunu taşıyan sanatımızdır. İyi ki böyle güzel sanatçılarımız da var." dedi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise çok değerli mesajların verildiği karikatürlerin ve fotoğrafların sergide yer aldığını ifade ederek, "Sanat özgürlük ister, sanat kısıtlamayı kabul etmez, sanatçı özgür olacak, düşündüğünü rahatlıkla ifade edecek, hiçbir korku kaygı taşımaksızın, düşüncesini rahatlıkla sanatına işleyebilecek." şeklinde konuştu.

        Mizah Sanatı Derneği Başkanı ve Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, her yıl farklı ülkelerdeki sanatçıların eserlerini sergilemeye çalıştıklarını ancak yer konusunda sıkıntı çektiklerini söyledi.

        Başkan Taç, Karadeniz insanının hayatını mizahla algıladığını dile getirerek, "Karadeniz insanı için mizah bir yaşam biçimidir ve Trabzon da mizahın başkentidir." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

        Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi 26 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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