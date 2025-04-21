Trabzon'da "Beyin, Eğitim, İstikbal" konulu konferans düzenlendi

Trabzon Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "Beyin, Eğitim, İstikbal" konulu konferans gerçekleştirildi.

Okulun toplantı salonunda organize edilen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, öğrencilere gelecekteki hedeflerini şimdiden belirleme tavsiyesinde bulundu.

Ailelerin çocuklarını temel bilimlere de yönlendirebileceklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Beyinde imkansız diye bir şey yok. Eğer hayal ediyorsanız başarırsınız. Ütopya sahibi olmak zorundasınız. Çocuğa neyi empoze ederseniz çocuk odur. Çocuk hayalidir, hayali ne ise odur." ifadelerini kullandı.

Aydın, insanların hayata katkı sağlaması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü bizim bu aleme gelmemizin esas sebebi hayata katkı sağlamaktır. Hayata biz katkı sağlamıyorsak da hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmektir. Eğer hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirirsek o zaman hayata katkı sağlamış oluruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlar için önemli işaretler içerdiğine değinen Aydın, "Biruni derki, 'beni bilim adamı yapan Kur'an'daki ayettir'. Ali İmran Suresi'nin 191. ayetidir. Bu ayet kuantum fiziğinin temelini oluşturuyor. Biruni ne zaman doğdu? 973'te ve 1048'de öldü. Bin sene önce ve ciltlerce kitap yazdı." diye konuştu.