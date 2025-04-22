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        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 6 bin 550 feromon tuzak asılacak

        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında 18 ilçede belirlenecek alanlara 6 bin 550 feromon tuzak asılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:06
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        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 6 bin 550 feromon tuzak asılacak
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        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları kapsamında 18 ilçede belirlenecek alanlara 6 bin 550 feromon tuzak asılacak.

        Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, kahverengi kokarcanın meyve, sebze ve tahıl ürünlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kahverengi kokarcanın sadece çiftçiler için değil, tüm ekosistem için önemli tehdit oluşturduğunu belirten Yıldırım, "Çünkü onun olduğu yerde üretim ciddi sekteye uğruyor. İlimizde ve çevre illerde fındık üretimine verdiği zararlar inkar edilemeyecek kadar fazla. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çok yoğun çalışmalar yapılıyor." dedi.

        Yıldırım, belediyelerin, odaların, çiftçi derneklerinin, muhtarların ve üreticilerin kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekun seferberlik halinde mücadele yürüttüğünü vurguladı.

        Feromon tuzakla mücadelenin önemine işaret eden Yıldırım, "Bunlar en önemli biyolojik, çevreye zarar vermeyen mücadele sistemi. Eğer bunu kullanıp yaygınlaştırabilirsek, kahverengi kokarcayla mücadelede çok büyük mesafe almış olacağız. Tarımsal mücadeleler bir taraftan zararlıyı ortadan kaldırılmayı hedeflerken, öbür taraftan çevreye de zarar vermeme mecburiyetindedir." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kahverengi kokarca zararlısının hızlı yayılma özelliği dikkate alınarak buna karşı kalıcı ve köklü çözüm geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Genç, geçen yıl vektörel mücadelede 45 personelin görev yaptığını anlatarak, "İlaçlama çalışmaları için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayırdık. 9 ilçemizde kapsamlı mücadele yürüttük ve önemli sonuçlar elde ettik. Bu yıl bu mücadeleyi 12 ilçemize genişletebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin, üretime, çiftçiye, sofraya ve geleceğe sahip çıkma mücadelesi olduğunun altını çizdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle temin edilen 6 bin 550 feromon tuzağın, 18 ilçe tarım müdürlüklerine teslim edileceğini ve ilçelerde belirlenecek yerlere asılacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, ilçe müdürlerine feromon tuzakları teslim etti.

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