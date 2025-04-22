Trabzon'da "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinasyonunda düzenlenen "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ev sahipliğinde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon TEKNOKENT iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin teknolojik potansiyeli üretimle buluşturuldu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca bilgi üretmekle yetinmemesi gerektiğini, aynı zamanda bu bilginin ekonomik katma değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

KTÜ'nün üniversite iş dünyası birliğini, bilgi temelli kalkınmanın temel anahtarı olarak gördüğünü aktaran Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim toplum içindir. Yaptığınız işin topluma dokunması lazım. Bu nedenle üniversite-iş dünyası birliği bizim için çok önemli. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sahada karşılık bulması, laboratuvarlarımızda geliştirilen teknolojilerin üretim bandına taşınması, en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."