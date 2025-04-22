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        Trabzon'da "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinasyonunda düzenlenen "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:17
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        Trabzon'da "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinasyonunda düzenlenen "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ev sahipliğinde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon TEKNOKENT iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin teknolojik potansiyeli üretimle buluşturuldu.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca bilgi üretmekle yetinmemesi gerektiğini, aynı zamanda bu bilginin ekonomik katma değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        KTÜ'nün üniversite iş dünyası birliğini, bilgi temelli kalkınmanın temel anahtarı olarak gördüğünü aktaran Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Bilim toplum içindir. Yaptığınız işin topluma dokunması lazım. Bu nedenle üniversite-iş dünyası birliği bizim için çok önemli. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin sahada karşılık bulması, laboratuvarlarımızda geliştirilen teknolojilerin üretim bandına taşınması, en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

        Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Yatırımcılar ve araştırmacılar olarak birbirimizi destekleyerek daha fazla proje üretmemiz gerekiyor." dedi.

        KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emrah Ayvaz da üniversitede her yıl gerçekleştirdikleri teknoloji ve proje pazarı etkinliğini bu yıl Trabzon'daki sanayiyle buluşturduklarını belirterek, önümüzdeki dönemde ticarileşme odaklı yeni etkinlikler planladıklarını vurguladı.

        Etkinlik kapsamında KTÜ'nün farklı akademik birimlerinde geliştirilen 30 patent tabanlı teknoloji de girişimcileri tarafından yatırımcılara tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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