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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da partililerle bir araya geldi

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçmişteki icraatlarını göğsünü gere gere anlatan tek parti olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:59 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:08
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da partililerle bir araya geldi
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçmişteki icraatlarını göğsünü gere gere anlatan tek parti olduklarını söyledi.

        Arıkan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, milli görüş tarihinde Trabzon'un her zaman kendisine yakışanı yaparak, Türkiye'deki iller arasında farkını ortaya koyduğunu belirtti.

        Yapacakları çalışmalarla partiyi iktidara taşıyacaklarını ifade eden Arıkan, seçimlerden sonraki zafer toplantısının ilkini Trabzon'da yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Arıkan, tarım meselesinin Türkiye'nin beka meselelerinden biri olduğunu, çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

        Geçmişteki icraatlarını göğsünü gere gere anlatan tek parti olduklarını dile getiren Arıkan, "Cenabıallah büyüklerimizden razı olsun. Öyle güzel bir hareket başlattılar ki, öyle güzel icraat başlattılar ki, her alanda yapılanları gururla anlatabiliyoruz." dedi.

        Arıkan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti, şampiyon olmasını diledi.

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