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        Trabzonspor taraftarları, UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip etti

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:29
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        Trabzonspor taraftarları, UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip etti
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        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

        Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

        Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

        Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların, pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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