Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, gözünü 4. maçtan da galibiyetle ayrılmaya dikti.
- Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri
Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.
- Son 3 sezonda en fazla 3 maçlık seri
Trabzonspor, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bir kez, 2023-2024 sezonunda ise 2 kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu sezon da bir kez peş peşe 3 maç kazanma başarısı gösterdi.
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