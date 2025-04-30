Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 117 hafta sonra art arda 4 galibiyet peşinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

        Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, gözünü 4. maçtan da galibiyetle ayrılmaya dikti.

        - Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

        Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

        - Son 3 sezonda en fazla 3 maçlık seri

        Trabzonspor, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

        Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bir kez, 2023-2024 sezonunda ise 2 kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, bu sezon da bir kez peş peşe 3 maç kazanma başarısı gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirl...
        HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirl...
        Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli...
        Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı
        UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeğ...
        UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeğ...
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilend...
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilend...
        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı