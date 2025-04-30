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        Trabzon'da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:08
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        Trabzon'da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı
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        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının geniş katılımla yapıldığı belirtildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık yaptığı toplantıda, faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilerek, bu yıl görev yapacak encümen ve komisyon üyelerinin de belirlendiği belirtildi

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, birlik olarak bölge belediyelerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

        Genç, bu yıl da birlik ruhuyla hareket ederek yeni projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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