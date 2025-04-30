Trabzon'da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının geniş katılımla yapıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık yaptığı toplantıda, faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilerek, bu yıl görev yapacak encümen ve komisyon üyelerinin de belirlendiği belirtildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, birlik olarak bölge belediyelerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Genç, bu yıl da birlik ruhuyla hareket ederek yeni projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.