Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

Gazete röportajı: Tuğba Öztürk (Karadeniz Gazetesi) - "Kadın mutlu ise çocuk mutlu, çocuk mutlu ise yarınlar umutlu"

Televizyon röportajı: Hüseyin Altmış ile kameraman Fatih Ayaz (TRT) - "61 yıldır Mehmetçik Vakfına bağış yapan Ahmet Bayraktar"

Haber: Emin Saraç (Kuzey Ekspres Gazetesi) - "Yaptılar bir hela başa oldu bela", Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı) - "Altın madeninde linç yığını aşımı"

Yarışmada ödüle layık görülen basın mensupları ve çalışmaları şöyle:

Şişko, bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülünün, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

TGC'nin eski başkanlarından Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne TGC eski başkanlarından Ergün Ata'nın layık görüldüğünü ifade eden Şişko, jüri özel ödülünün Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e, spor özel ödülünün de UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile boksta dünya ve Türkiye şampiyonu Havvanur Kethüda'ya verildiğini belirtti.

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