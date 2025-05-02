Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası vefat etti
Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası Hayriye Yücel vefat etti.
Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası Hayriye Yücel vefat etti.
Dernekpazarı Merkez Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Yücel'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Yücel'in cenazesi, Kondu Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.
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