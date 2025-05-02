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        Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası vefat etti

        Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası Hayriye Yücel vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:36
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        Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası vefat etti
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        Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın ablası Hayriye Yücel vefat etti.

        Dernekpazarı Merkez Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Yücel'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Yücel'in cenazesi, Kondu Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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