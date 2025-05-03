1461 Trabzon FK, KCT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Başkan Celil Hekimoğlu, KCT Yol Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Başkan Celil Hekimoğlu, sponsor ne kadar güçlüyse takımın da o kadar güçlü olduğunu belirterek, "Biz de bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama biz 2. Lig takımıyız. Genelde sponsorlar 1. Lig ve Süper Lig takımlarını tercih ediyor. Bu nedenle bizim de bir an önce şampiyon olup 1. Lig'e gitmemiz gerekiyor. Ama kolay değil." dedi.

Bütçe sorunları yaşandığını ifade eden Hekimoğlu, "Taraftarlarımız eleştiriyor 'Neden çıkamıyorsunuz?' diye. Bizim kulübümüzün TFF, yayın ve iddaa geliri 5 milyon lira, tüm gelirimiz bu. Geçen sezonki mütevazı kadromuzun gideri 120 milyon liraydı. Biz daha büyük açıklarla mücadele ediyoruz. Sağ olsun yönetim kurulumuz büyük destekler verdi ve bu işi buraya kadar getirdik. Şampiyonluğa oynamak ve daha iddialı bir takım olmak için daha büyük bütçelere ihtiyaç var. O yüzden biz de bu sponsorluğu büyütmeye çalışıyoruz. Bu sezon biraz daha iddialı olacağız. İlk 3'ü zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hekimoğlu, ligde 6 yıldır mücadele ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu sezon hariç her yıl play-off oynadık. Geçen sezon final oynadık. Aslında başarılı bir kulübüz ama tabii herkesin görüşü farklı olabilir. Dünyada şampiyon olması en zor lig, 2. Lig. İki gruptan 2 takım çıkıyor. Sonra 10 takım 1. olup çıkmak için play-off'ta savaşıyor. Bu sezon Trabzonspor kendi yaptığı yatırımların haricinde bizim kulübümüze de daha fazla destek olma sözü verdi. Güzel destekleri zaten oluyor. 'O sene, bu sene olsun' diye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç de bize destek sözü verdi. Bugün KCT ile isim sponsorluğu konusunda protokol imzaladık. Bu da bize çok büyük güç verecek. Kaldı göğüs reklamımız. Kulübümüzün formasının göğsüne sponsor arıyoruz. Yönetim kurulumuzun da desteği ile daha güçlü bir takım olacağız." Altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Yan tarafta bir sentetik sahamız var, orada çalışıyoruz. Zeminimiz de çok iyi değil. Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu da bize artık destek olmaya başladı. Spor Bakanımız ile yaptığı görüşme sonrası tesisimizin komple yenilenmesi konusunda bir söz ve destek aldık. Bu konuda bize destek alan Suat başkana teşekkür ediyorum. Trabzon genelinde tüm altyapı takımlarımız başarılı. Her kategoride şampiyon oluyoruz. Altyapı takımlarımızın artık yerel ligde değil, elit ligde mücadele etmesi gerekiyor. 17 ve 19 yaş altında bölgesel ligde mücadele ettik. 15 yaş altı ile elit ligde mücadele ettik. 17 ve 19 yaş altı takımlarımız bölgesel liglerde şampiyon oldu. Bugün ve pazartesi günleri yarı final maçlarına çıkacaklar. Turları geçmeleri halinde son 8 takım arasına kalacaklar. Yaptığımız yatırımların meyvesini almaya başladık. Bundan sonra KCT 1461 Trabzon FK altyapıları ile konuşulacak. Altyapımızdan çıkan bir oyuncumuza Süper Lig'den bir takımımızın teklifi var. Zamanı geldiğinde onu da açıklayacağız."