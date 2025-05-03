Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Atatürk Alanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programında, memleketi Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İktidarı eleştiren Ağıralioğlu, A Parti'yi memleketin dertlerine derman olmak amacıyla kurduğunu söyledi.

Partisinin hedeflerini anlatan Ağıralioğlu, "Biz bir parti telaşının, bir oy hevesinin, ne olacak gayesinin değil, Türk milletinin geleceğinin partisiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, A Parti'nin, her partinin mesuliyetini taşıyan bir ciddiyetin partisi olduğunu vurgulayarak, "Biz memleketin evlatlarıyız, Türk milleti için güçlü yarınlar için düşmanına yetebilen, dostlarını sarıp sarmalayabilen maharet olsun partimiz." diye konuştu.

Daha sonra Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.