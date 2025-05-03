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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:26
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Atatürk Alanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programında, memleketi Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İktidarı eleştiren Ağıralioğlu, A Parti'yi memleketin dertlerine derman olmak amacıyla kurduğunu söyledi.

        Partisinin hedeflerini anlatan Ağıralioğlu, "Biz bir parti telaşının, bir oy hevesinin, ne olacak gayesinin değil, Türk milletinin geleceğinin partisiyiz." dedi.

        Ağıralioğlu, A Parti'nin, her partinin mesuliyetini taşıyan bir ciddiyetin partisi olduğunu vurgulayarak, "Biz memleketin evlatlarıyız, Türk milleti için güçlü yarınlar için düşmanına yetebilen, dostlarını sarıp sarmalayabilen maharet olsun partimiz." diye konuştu.

        Daha sonra Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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