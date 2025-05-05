GÜNCELLEME - CHP Genel Başkanı Özel'in ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen ve Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen ve Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T’nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı.
Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.
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