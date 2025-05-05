Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        GÜNCELLEME - CHP Genel Başkanı Özel'in ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen ve Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - CHP Genel Başkanı Özel'in ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen ve Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T’nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.

        Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı.

        Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Hıdırellez coşkuyla kutlandı
        Trabzon'da Hıdırellez coşkuyla kutlandı
        Trabzon'da "Öğle Kahvesi" adlı oyun sahnelendi
        Trabzon'da "Öğle Kahvesi" adlı oyun sahnelendi
        Trabzon'da "Dünya Ebeler Günü" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Dünya Ebeler Günü" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı
        Trabzon'da "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı
        Trabzon'da nikah dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu
        Trabzon'da nikah dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu
        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü ameliyatları başarıyl...
        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü ameliyatları başarıyl...