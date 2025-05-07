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        Yeşilay, Trabzon'da 5 bin 798 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verdi

        Yeşilay Trabzon Şubesi'nde görevli gönüllü öğretmenler, 7 ayda 5 bin 798 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:53
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        Yeşilay, Trabzon'da 5 bin 798 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verdi
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        Yeşilay Trabzon Şubesi'nde görevli gönüllü öğretmenler, 7 ayda 5 bin 798 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verdi.

        Kurumda gönüllü olarak çalışan 497 öğretmen, velilerle işbirliği yaparak öğrencilerin bilinçlenmesi için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Öğretmenler, il genelindeki 5 bin 798 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine 7 aylık sürede sağlıklı yaşamın önemini anlatan eğitimler verdi.

        Yeşiltepe İlkokulu Rehberlik Öğretmeni ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Trabzon Formatörü Şebnem Burma, AA muhabirine, sağlıklı yaşam konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Burma, eğitimlerde çocuklara mevsim meyvelerini tanımalarından düzenli uyku ve sporun önemine kadar uygulamalı eğitimler verildiğini belirterek, "Yeşilayın bize göndermiş olduğu çalışma yaprakları var. Bu yaprakları da sınıflarda defter olarak kullanabiliyoruz. Kulüp etkinlik kitabımız var. Bu etkinlik kitabımıza bağlı olarak sınıflarda gerek biz gerek sınıf öğretmenleri konuları uyumlu olarak derslerinde işliyorlar. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Öğretmenlerin velilerle işbirliğinde bulunduğunu ifade eden Burma, "Sınıf öğretmenlerimiz mutlaka velilere koyacakları beslenme ürünlerinin sağlıklı olması, gazlı içecek ve hazır gıdaların olmaması konusunda bilgilendirme yapıyor. Ona göre veliler de öğrencilerin beslenme çantalarını düzenliyor." dedi.

        Burma, sağlıklı yaşamın yanı sıra teknoloji bağımlılığı ve pasif içicilik konularında da bilgilendirmelerin yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı içerisinde ilkokullara verdiğimiz 3 modül var. Bir tanesi de teknoloji bağımlılığı. O da sağlıklı yaşam içerisinde teknolojiden ne kadar uzak ama o kadar karlı bir yaşam. Faydalanmaları gerekiyor. Burada velileri de işin içine koyuyoruz çünkü anne babanın burada çok büyük önemi var. Çocukların teknoloji kullanırken kontrollü kullanmalarını sağlamaları gerekiyor. Bunun haricinde tütün bağımlılığı konusunda, pasif içiciliklerini önleme konusunda çok ufak bir giriş yapıyoruz. Yine velilere iş düşüyor; çocukların yanında güzel rol model olmaları, tütünü kullanmamaları, kullanırken de çocukların pasif içici olmamaları gerekiyor."

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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