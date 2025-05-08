Trabzon'da ilkokul 1. sınıf öğrencileri yayla çiçekleri arasında kitap okudu

Okuma etkinliğinin ardından çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler için okuma ve yazmayı öğrenmeleri nedeniyle pasta kesildi.

Tonya 17 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmenler, aileler ve çocukları Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi.

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