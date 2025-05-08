Trabzon'da ilkokul 1. sınıf öğrencileri yayla çiçekleri arasında kitap okudu
Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yayla çiçekleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yayla çiçekleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tonya 17 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmenler, aileler ve çocukları Kadıralak Yaylası'nda bir araya geldi.
İlkbaharın gelişiyle yeşile bürünen doğada yayla çiçekleri arasında kitap okuyan öğrenciler, aynı zamanda aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirme imkanı buldu.
Okuma etkinliğinin ardından çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler için okuma ve yazmayı öğrenmeleri nedeniyle pasta kesildi.
Etkinliğe, Tonya Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Nur Doğan, öğretmenler ve aileleri katıldı.
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