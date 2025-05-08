Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek

Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce kentte düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor.

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler, Haluk Ongan, Hüseyin Kazaz, Sanatevi ve Erol Günaydın sahneleri ile Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 15 Mayıs'a kadar oyunlarını beğeniye sunacak.

Festival kapsamında bu akşam Fransa ekibi "Hatıra: Bella ve Chagall'ın Uçuşu", İzmir Devlet Tiyatrosu ise "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" adlı oyunları sahneleyecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ise "Şahitler" adlı tiyatro oyunu yarın, "Eşek Ayısı" adlı çocuk oyunu 10 Mayıs'ta, "Bay Mikrop" ise 11 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Etkinlikler kapsamında aynı merkezde 13 Mayıs'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği konseri, 14 Mayıs'ta ise Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği konseri organize edilecek.