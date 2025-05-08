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        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek

        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:26
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        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek
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        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce kentte düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor.

        Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler, Haluk Ongan, Hüseyin Kazaz, Sanatevi ve Erol Günaydın sahneleri ile Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 15 Mayıs'a kadar oyunlarını beğeniye sunacak.

        Festival kapsamında bu akşam Fransa ekibi "Hatıra: Bella ve Chagall'ın Uçuşu", İzmir Devlet Tiyatrosu ise "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" adlı oyunları sahneleyecek.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ise "Şahitler" adlı tiyatro oyunu yarın, "Eşek Ayısı" adlı çocuk oyunu 10 Mayıs'ta, "Bay Mikrop" ise 11 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

        Etkinlikler kapsamında aynı merkezde 13 Mayıs'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği konseri, 14 Mayıs'ta ise Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi Türk Sanat Müziği konseri organize edilecek.

        Kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir ile Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası, bu akşam Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü'ne özel hazırlanan "Evvel Zaman İzinde" adlı sergi de yarın enstitüde törenle açılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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