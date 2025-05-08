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        Trabzon'da "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı

        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:17
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        Trabzon'da "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı
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        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı.

        Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in 50 yıllık ömründe büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

        Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'nin sadece siyasi sınırlarını değil, aynı zamanda ilmi, kültürel ve manevi ufkunu da genişleten bir hükümdar olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Onun kısa fakat derin izler bırakan hükümdarlık dönemi İslam dünyasında önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Halifeliğin Osmanlı'ya intikali, ilim ve sanat alanında kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve tasavvufi düşünceyle kurduğu bağ, onun çok yönlü bir devlet adamı olduğunu gösteriyor."

        - "Yalnızca kılıç kullanan bir lider değil"

        Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu ise Osmanlı padişahları arasında Yavuz Sultan Selim'in müstesna bir yeri olduğuna işaret ederek, "Yavuz Sultan Selim, ilk bakışta askeri, siyasi ve idari nitelikleriyle ön plana çıkan bir lider olmasına rağmen aynı zamanda şiirle ilgilenen, edebiyatla bilimi destekleyen, kültürel gelişimleri önemseyen bir padişahtır." ifadelerini kullandı.

        Yavuz Sultan Selim'in şairlik yönüne değinen Pustu, şöyle devam etti:

        "Şiirlerindeki dizilim onun yalnızca kılıç kullanan bir lider değil, aynı zamanda kalem tutan bir sultan olduğunu da kanıtlamaktadır. Kişisel ilgisinin yanında Yavuz Sultan Selim, bilim ve düşünce hayatına önem vermiş, dönemin önde gelen bilim ve kültür adamlarını desteklemiştir. Onun döneminde alimler sarayda itibar görmüş, medreseler gelişmiş, bilim ve edebiyat erbabı korunup teşvik edilmiştir."

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Yavuz Sultan Selim'in 20 yılı aşkın süre Trabzon'da yöneticilik yaptığını, İslam toplumu inşasına yöneldiğini ve bu sayede İslam dünyasında merkezi bir otorite tesis etmeyi başardığını aktardı.

        Konuşmaların ardından, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konuşmacı olduğu "Yavuz Sultan Selim Döneminin Siyasi, Bilimsel ve Felsefi Panoraması" konulu oturum gerçekleştirildi.

        Sempozyum, 10 Mayıs'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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