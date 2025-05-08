Of'ta Engeliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinlikte özel öğrenciler için güzel bir ortam sağlandığını söyledi.

Bütün çocukların önemli olduğunu ifade eden Kabahasanoğlu, "Onlar için en güzelini, onlara en faydalı olanı yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı gayret ve inançla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte ip atlayıp balon patlatan öğrenciler, şarkı söyleyerek eğlendi.