Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında 2 oyun sahnelendi

Trabzon'da düzenlenen, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Fransa'nın Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu ile İzmir Devlet Tiyatrosu oyun sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin 7'nci gününde Fransales Thereses Tiyatro Topluluğunca hazırlanan yönetmenliğini Davide Doro ve Manuela Capece'nin yaptığı "Hatıra: Bella ve Chagall'ın Uçuşu" adlı oyun Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Oyunda, Marc Chagall'ın resimlerine ilham olan Bella'ya aşkı konu ediliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosunca Boris Vian ve John Steinbeck'in yazdığı, Işıl Yüce ve Ülkü Tamer'in çevirisini yaptığı Gökhan Aktemur'un uyarladığı "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" adlı oyun ise Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyunda, savaşa giden askerin anıları konu ediliyor.