Trabzon'da kaldırımda yürürken otomobil çarpan kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobil çarpan kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobil çarpan kişi yaralandı.
Tanjant Yolu'nun Gülbahar Hatun Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 34 RJ 7102 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen A.E'ye (40) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.E, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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