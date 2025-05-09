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        Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada daha iyi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, bu sezon sahasında daha iyi bir performans sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:05
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        Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada daha iyi
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, bu sezon sahasında daha iyi bir performans sergiliyor.

        Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz ekibi, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu.

        Trabzonspor, iç sahada 34 puan toplayarak 2,12 puan ortalaması tutturdu.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı 4 maçı da kazanan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        - Fatih Tekke ile kaybetmedi

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı.

        Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

        Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

        - Trabzon'daki 23 maç

        Süper Lig'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, Beşiktaş, Göztepe, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'a yenildi.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK ve Göztepe maçlarını kazandı.

        Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde Slovakya'nın Ruzomberok ekibini yenerken, Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e mağlup oldu, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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