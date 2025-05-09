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        Dolandırıcılığa karşı "çoklu kimlik doğrulaması" tavsiyesi

        DUYĞU AVUNDUK - Dolandırıcılık olaylarına karşı cep telefonundaki banka ve benzeri uygulamalarda kullanılabilen çoklu kimlik doğrulamasının, yaşanabilecek parola kırılma durumlarında etkili korunma yöntemi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:12
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        Dolandırıcılığa karşı "çoklu kimlik doğrulaması" tavsiyesi
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        DUYĞU AVUNDUK - Dolandırıcılık olaylarına karşı cep telefonundaki banka ve benzeri uygulamalarda kullanılabilen çoklu kimlik doğrulamasının, yaşanabilecek parola kırılma durumlarında etkili korunma yöntemi olduğu belirtildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güzin Ulutaş, AA muhabirine, sanal ortamdaki tehditlere yönelik korunma yöntemlerinin değişiklik gösterebildiğini söyledi.

        Ulutaş, oltalama gibi saldırılara karşı sosyal farkındalık oluşturmanın önemine işaret ederek, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle internet kullanımının da yaygınlaştığını kaydetti.

        Siber uzayda birçok saldırının oluşabileceğini, en yaygın görülenlerin başında atak saldırılarının geldiğini ifade eden Ulutaş, son dönemde yapay zeka yöntemleriyle üretilen sahte videolarla çok sık karşılaşıldığını vurguladı.

        Farklı ses ve görüntülerin yapay zekayla oluşturulabildiğini aktaran Ulutaş, "Bir gün bir telefon alırsınız bankadan arıyor gibi olurlar ama aslında bir banka temsilcisinin sesiyle aynı sesi kullanan biri sizinle konuşuyor olabilir." dedi.

        Sahte ses aramalarına karşı kişilerin dolandırıldığını fark etmesinin oldukça güç olduğunu belirten Ulutaş, şöyle devam etti:

        "Sosyal medya kullanıcılarının da hesaplarını gizli tutmaları önemli çünkü birçok kullanıcı hesaplarını açık tutup kendi kişisel videolarını veya fotoğraflarını kullanabiliyor. Video ve fotoğraflar daha sonra yapay zekayla sahte videoların üretilmesi için kullanılabiliyor. Şu anda en çok kullanılan ve insanlar üzerinde negatif etkiler ortaya koyabilecek saldırılar arasında yer alıyor."

        Prof. Dr. Ulutaş, dolandırıcılık olaylarına karşı cep telefonundaki banka ve benzeri uygulamalarda çoklu kimlik doğrulaması yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "En önemli sebebi parolanızın kırılması durumunda dahi kişinin sizin hesabınıza sızabilmesi için cep telefonunuza gönderilen mesajı bilmesi ve girebilmesi gerekiyor. Parolanızın kırılabilmesini göz önünde bulundurarak muhakkak çoklu kimlik doğrulama stratejilerini açmanızı öneriyorum." dedi.

        SİBERAY Projesi kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğünün kamu kurum ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları bulunduğuna değinen Ulutaş, "Bu eğitimler özellikle siber uzaydaki oluşabilecek güvenlik problemleri hakkında çok fazla bilgisi olmayan son kullanıcılar açısından önem taşımakta. Halk açısından önemli farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlhan Tozluyurt ise dolandırıcılığın artık internetin gerçeği olduğunu, bunu insanların kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

        - "2017'den bu yana 80 bin insanımıza ulaştık"

        Tozluyurt, sanal dolandırıcılığın sadece Trabzon'da değil, tüm dünyada yaşandığına dikkati çekerek, "İnternet suçlarında bir sınır yoktur. Sadece Trabzon, Karadeniz veya Türkiye diyemeyiz çünkü bir olayın faili yurt dışından da çıkabilir." diye konuştu.

        Trabzon il ve ilçelerinde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme faaliyetlerini 2017'den beri sürdürdüklerini belirten Tozluyurt, "2017'den bu yana 80 bin insanımıza ulaştık." bilgisini paylaştı.

        Tozluyurt, dolandırıcılık nedeniyle emniyete başvuran kişilerden yüzde 70 ile 75'inde suç konusunun aydınlatıldığını kaydetti.

        - Üniversite öğrencilerine eğitim verildi

        İl Emniyet Müdürlüğünce KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde verilen dolandırıcılık eğitimine katılan Nisanur Topce, sunumdan oldukça faydalı bilgiler elde ettiğini anlatarak, "Babam dolandırıcılık yaşadı, benzer şeyler anlatıldı. Bilgilendirildik, daha önce olsaydı belki babam böyle bir şey yaşamayabilirdi." dedi.

        Furkan Erağca da geçmişte kendisinin de sosyal medya üzerinden dolandırıldığını anımsatarak, eğitim sonrası daha dikkatli olacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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