Dolandırıcılığa karşı "çoklu kimlik doğrulaması" tavsiyesi

DUYĞU AVUNDUK - Dolandırıcılık olaylarına karşı cep telefonundaki banka ve benzeri uygulamalarda kullanılabilen çoklu kimlik doğrulamasının, yaşanabilecek parola kırılma durumlarında etkili korunma yöntemi olduğu belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güzin Ulutaş, AA muhabirine, sanal ortamdaki tehditlere yönelik korunma yöntemlerinin değişiklik gösterebildiğini söyledi.

Ulutaş, oltalama gibi saldırılara karşı sosyal farkındalık oluşturmanın önemine işaret ederek, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle internet kullanımının da yaygınlaştığını kaydetti.

Siber uzayda birçok saldırının oluşabileceğini, en yaygın görülenlerin başında atak saldırılarının geldiğini ifade eden Ulutaş, son dönemde yapay zeka yöntemleriyle üretilen sahte videolarla çok sık karşılaşıldığını vurguladı.

Farklı ses ve görüntülerin yapay zekayla oluşturulabildiğini aktaran Ulutaş, "Bir gün bir telefon alırsınız bankadan arıyor gibi olurlar ama aslında bir banka temsilcisinin sesiyle aynı sesi kullanan biri sizinle konuşuyor olabilir." dedi.

Sahte ses aramalarına karşı kişilerin dolandırıldığını fark etmesinin oldukça güç olduğunu belirten Ulutaş, şöyle devam etti:

"Sosyal medya kullanıcılarının da hesaplarını gizli tutmaları önemli çünkü birçok kullanıcı hesaplarını açık tutup kendi kişisel videolarını veya fotoğraflarını kullanabiliyor. Video ve fotoğraflar daha sonra yapay zekayla sahte videoların üretilmesi için kullanılabiliyor. Şu anda en çok kullanılan ve insanlar üzerinde negatif etkiler ortaya koyabilecek saldırılar arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Ulutaş, dolandırıcılık olaylarına karşı cep telefonundaki banka ve benzeri uygulamalarda çoklu kimlik doğrulaması yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "En önemli sebebi parolanızın kırılması durumunda dahi kişinin sizin hesabınıza sızabilmesi için cep telefonunuza gönderilen mesajı bilmesi ve girebilmesi gerekiyor. Parolanızın kırılabilmesini göz önünde bulundurarak muhakkak çoklu kimlik doğrulama stratejilerini açmanızı öneriyorum." dedi.

SİBERAY Projesi kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğünün kamu kurum ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları bulunduğuna değinen Ulutaş, "Bu eğitimler özellikle siber uzaydaki oluşabilecek güvenlik problemleri hakkında çok fazla bilgisi olmayan son kullanıcılar açısından önem taşımakta. Halk açısından önemli farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.