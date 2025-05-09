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        Dedelerinden miras "güvercin besleme" geleneği yarım asırdır sürüyor

        HAMZA ÖNDER KULOĞLU - Trabzon'da yem ve saman satışı yapan Osman Nuri Kalaycıoğlu, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesinin yarım asır önce başlattığı güvercin besleme geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:19
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        Dedelerinden miras "güvercin besleme" geleneği yarım asırdır sürüyor
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        HAMZA ÖNDER KULOĞLU - Trabzon'da yem ve saman satışı yapan Osman Nuri Kalaycıoğlu, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesinin yarım asır önce başlattığı güvercin besleme geleneğini sürdürüyor.

        Ortahisar ilçesindeki aile işletmesinde çalışan Kalaycıoğlu, Ayasofya kavşağındaki iş yerine sabahın erken saatlerinde gelerek ilk önce 10 kilogramlık boş bir tenekeye yem dolduruyor.

        Taşıdığı tenekeyi iş yerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kavşağa götüren Kalaycıoğlu, kendisini bekleyen çok sayıda güvercini yemliyor.

        Kalaycıoğlu, öğle ve akşam saatlerinde de beslediği güvercinler için aynı yere ayda 900 kilogram yem bırakıyor.

        İş yerinin yaklaşık 150 yıldır hizmet verdiğini aktaran Kalaycıoğlu, AA muhabirine, büyüklerinden gördüğü geleneği sürdürmeye çalıştığını söyledi.

        - "Aç kaldıklarında iş yerine geliyorlar"

        Kalaycıoğlu, yaklaşık yarım asırdır devam eden gelenek nedeniyle güvercin sayısının her geçen yıl arttığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Dedelerimizden bizlere kalan bir miras. Dedelerimiz güvercin besleme olayını bizlere alışkanlık haline getirdiler. Bizim küçüklükten beri burada güvercinlerle fotoğraflarımız vardır. Dedemizden gelen mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Her gün günde üç öğün nasıl insan yemek yer, onun gibi güvercinleri üç öğün besliyoruz. Sabah, öğle ve akşam gördüğünüz tenekeyle yemeklerini veriyoruz. Hatta aç kaldıklarında iş yerine geliyorlar. Böyle bir ilişkimiz var güvercinlerle."

        Güvercinleri ilk olarak dedesinin, daha sonra babasının beslemeye başladığını aktaran Kalaycıoğlu, "Babamdan sonra bizler buradayız. Onların o eski ticari zekası ve insanlığı kadar olamayız ama elimizden geldiğince onları utandırmamaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Hepsi bizim bir parçamız gibi"

        Kalaycıoğlu, güvercinleri beslemek için insanların da yem satın aldığını ifade ederek, özellikle hafta sonu bölgeye gelen ailelerin çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

        Güvercinlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, "Yem kutusunu alıp buraya geldiğimiz zaman güvercinler kalkıp bize doğru geliyorlar sanki. Hepsi bizim bir parçamız gibi. Bu duygu çok başka. Bunu herkesin yaşamasını isterim. Şunu söyleyebilirim burada 1000 civarı güvercin var. Trabzon'un güvercin yükünü burası çekiyor." ifadelerini kullandı.

        Osman Nuri Kalaycıoğlu'nun babası Seyfettin Kalaycıoğlu ise güvercinleri besleme görevinin babasından geldiğini şimdi de oğluna devretmenin gururunu yaşadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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