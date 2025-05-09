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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi

        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:23
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi
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        Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi.

        Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

        Yeni sezonda ikinci kez Trabzon Limanı'na gelen, 440 kişilik mürettebatın görev yaptığı kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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