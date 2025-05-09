Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Of'ta öğrencilerle buluştu

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Trabzon'un Of ilçesinde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaplan, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen "Gölge miyiz, gerçek miyiz?" adlı programda, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"Tanımadığınız çağı değiştiremezsiniz." ifadesini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:

"Kendi kavramlarımızı kullanmalıyız. Başkalarının kavramları ile kendi dünyanızı kuramazsınız. Hayalleriniz yoksa, başkalarının hayallerini gerçekleştirirsiniz. Sizler yarının dünyasını kuracaksınız. Bu akıl, bu ışık, bu yeteneğin sizlerde olduğuna inanıyorum. Dert edinmelisiniz çünkü derdiniz ne kadar büyükse, dünyanız o kadar büyüktür. Özünüzü muhafaza etmelisiniz, özünüz kadar özgürsünüz. Sizlere güveniyor, inanıyor, başarılar diliyorum."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, Of Fen Lisesi, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi ve Of Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.