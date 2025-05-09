Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yaylada yol açma çalışması yürüttü.
Ekipler, iş makineleriyle Şekersu Yaylası'ndan Bayburt'a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
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