Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yaylada yol açma çalışması yürüttü.

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