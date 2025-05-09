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        Of'ta Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:55
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        Of'ta Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın final maçı, İsmail Yıldırım İlkokulu ile 28 Şubat İlkokulu arasında oynandı.

        Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasındaki karşılaşmada, 28 Şubat İlkokulu rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

        Her iki takıma kupa ve madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Demirel ve diğer ilgililer tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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