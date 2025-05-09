Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro konser verdi

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar ise merkezde 380 bin kadın ve kız çocuğunun güçlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel bireyler ve anneleri için yaşam merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Genç, annelerin insan yaşamındaki öneminin altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ndeki programda, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Anneler Günü programı düzenlendi.

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