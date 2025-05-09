Trabzon'da bir çocuk denizde boğuldu, arkadaşı ise boğulma tehlikesi geçirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüzmek için denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Söğütlü Mahallesi sahilinden yaşları 14 ve 16 olan iki arkadaş denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan çocuklara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğeri ise tedavi altına alındı.