GÜNCELLEME - Trabzon'da bir çocuk denizde boğuldu, arkadaşı ise boğulma tehlikesi geçirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Tolgahan Bıçak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Bıçak ve Karbuz'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

Tolgahan Bıçak (16) ve Çınar Karbuz (14), Söğütlü Mahallesi sahilinden arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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