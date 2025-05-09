Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam etti

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Üç Kız Kardeşi Beklerken" ve "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunlar sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin 8'inci gününde, Ankara Devlet Tiyatrosu, Anton Pavloviç Çehov'un yazdığı, Aleksandar Popovski ve Selin İşcan'ın uyarladığı, Ataol Behramoğlu'nun çevirisini yaptığı "Üç Kız Kardeşi Beklerken" adlı oyunu, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde beğeniye sundu.

Yönetmenliğini de Popovski'nin yaptığı oyunda, Anton Çehov'un "Üç Kız Kardeş" adlı eserindeki karakterleri Maşa, Olga ve İrina'nın iki ülkenin sınırları arasındaki boşlukta canlanması konu ediliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu ise Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunu, Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Girit'teki yurtlarından sürgün edilen ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyunda, Rüstem, Cemal ve yaşamlarına dahil olan birçok kişinin kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü hikayelerine yer veriliyor.