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        Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:40
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        Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

        Söğütlü Mahallesi sahilinden dün arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan ve dalgıçlarca sudan çıkartılan Tolgahan Bıçak, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bıçak'ın cenazesinin, yarın Tonya ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

        Tolgahan Bıçak'ın aynı olayda hayatını kaybeden arkadaşı 14 yaşındaki Çınar Karbuz'un cenazesi ise Düzköy ilçesinde kılınan namazının ardından toprağa verildi.

        Denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Bıçak ve Karbuz, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkartılmıştı.

        Hastaneye kaldırılan Karbuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün vefat etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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