Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Mustafa Eskihellaç, Enis Destan (Dk. 19 Sikan)
Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Sarı kart: Dk. 44 Muslera (Galatasaray)
TRABZON
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.