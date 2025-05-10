Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-28 yendi.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 12-11 önde bitirdi. İkinci yarı oyun üstünlüğünü eline alan konuk ekip, sahadan galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi.
Serinin ikinci karşılaşması aynı salonda 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.