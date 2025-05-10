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        Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleriyle oynayacakları kupa finaline ilişkin olarak, "Trabzonsporumuzun bence bu yılki en önemli maçı çarşamba günü. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:07 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:07
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        Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleriyle oynayacakları kupa finaline ilişkin olarak, "Trabzonsporumuzun bence bu yılki en önemli maçı çarşamba günü. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu." ifadesini kullanarak, "Bence bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İkinci toplarda belki yüzde elli yüzde elli daha başarılı olmamız lazımdı çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları rakipteyken pozisyonlar da verdik hatalar da yaptık." ifadelerini kullandı.

        İlk yarı iki tane pozisyon bulduklarını dile getiren Tekke, şöyle devam etti:

        "Onlardan bir tanesinin gol olması lazımdı. Bu olmayınca biraz daha farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef öngöremediğimiz sakatlıklar oldu. Özellikle Enis’in ilk dakikalarda değişme zorunluğu son bölümde de Okay’ın değişmesi. Genel hatlarıyla çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Bugün sadece baskıda Muslera’yı boş bıraktık. Golün de bir tanesi duran top, onda da hatamız var. Diğer gol de zaten geçişten oldu. Gol pozisyonu varken ayağımızdaki topu kaptırdık. Yaptığımız küçük bir hatadan dolayı cezalandırıldık, ki rakip takımda zaten o yönde yetenekli oyuncu çok fazla. Şimdi önümüzde bizim için en değerli maçı var. Kolay bir maç mı, hayır. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum."

        Tekke, kupa maçının daha farklı olacağını ümit ettiğini belirterek, "Savic’in durumu yarın belli olacak veya salı gününe kadar bakacağız. Okay’ın durumunu bilmiyoruz. Enis büyük ihtimalle herhalde 2-3 hafta gibi gözüküyor belki daha fazla. Şimdi maç sonunda 'iyi ki rotasyon yapmışım' diyorum. Çünkü Trabzonsporumuzun bence bu yılki en önemli maçı çarşamba günü. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu edeceğiz. Geleceğimiz adına Avrupa kupalarında başlayarak devam etmek bizim için çok çok önemli ve değerli. Umarım bunu başarırız. Ama bizim her maçımız zor oluyor. O maç da zor olacak. Umarım biz kazanırız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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