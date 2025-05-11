Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'de dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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