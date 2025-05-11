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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:19
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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'de dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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