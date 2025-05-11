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        Trabzon'da Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun anıldı

        Trabzon'da, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun Anneler Günü'nde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:29
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        Trabzon'da Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun anıldı
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        Trabzon'da, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun Anneler Günü'nde anıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisince Anneler Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Camisi avlusunda program düzenlendi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Gülbahar Hatun'un, Trabzon'da adına kurduğu vakfın başkanlığını dedesi Hacı Abdullah Halife'nin yaptığını belirten Şen, aile köklerine ilişkin bilgi verdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel günde şehrin manevi makamlarından birinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Annelerimize yalnızca bir gün değil, her gün hürmet etmeliyiz." dedi.

        Programda emeği geçenlere teşekkür eden Genç, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın ilahi ve marşlar seslendirdiği program, dua edilmesi ve lokma ikramının ardından tamamlandı.

        Programa, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Arsak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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