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        Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun vefat eden annesi toprağa verildi

        Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun annesi Seher Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:55
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        Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun vefat eden annesi toprağa verildi
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        Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun annesi Seher Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

        Hayatını kaybeden Seher Tekelioğlu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Tekelioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Tekke, eski futbolcu ve milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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