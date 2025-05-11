Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'nun vefat eden annesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Tekelioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Tekke, eski futbolcu ve milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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