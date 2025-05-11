Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam etti

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Kontrabas" ve "Beyaz Gemi" oyunları sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin 10'uncu gününde, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Metin Belgin, Patrick Süskind'in yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kontrabas" adlı tek kişilik oyunu, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde beğeniye sundu.

Patrick Süskind'in 33 yıldır pek çok dilde en çok oynanan oyununda, devlet memuru olan kontrbasçının müzik, tarih, hiyerarşi ve toplum gibi konulara bakış açısı ve eleştirileri aktarılıyor.

Zhumat Shanın Shymkent Şehri Akademik Kazak Dram Tiyatrosu ise Cengiz Aytmatov'un yazdığı Gauhar Adai'nin yönettiği "Beyaz Gemi" oyununu, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Psikolojik açıdan metaforlar barındıran oyunda, çocuğu olmayan kadın ve çocuklarını kaybetmiş yaşlı kadın gibi karakterlerle çocukların, yarının toplumunun temeli olduğuna vurgu yapılıyor.

Oyunların sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunculara plaket takdim etti.