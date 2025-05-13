Ortaokul öğrencisi "Artvin dağlarında Dürdane teyze" tablosuyla uluslararası yarışmada birinci oldu

HATİCE DİLER - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Söğütlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Betül Kara, "Artvin dağlarında Dürdane teyze" isimli tablosuyla "Small Montmartre of Bitola" adlı uluslararası çocuk resim yarışmasında birincilik ve altın palet ödülü kazandı.

Küçük yaşlarda başlayan resim tutkusunu zamanla geliştiren Kara, çalışmalarını Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut'un desteğiyle sürdürüyor.

Kara, katıldığı 6 uluslararası resim yarışmasından 4 dünya birinciliği, bir onur ödülü ile sergilemeye değer eser ödülü kazandı.

Son olarak fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan'ın Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde çektiği yaşlı kadın fotoğrafını tuvale aktaran Kara, Kuzey Makedonya'da düzenlenen ve 80 ülkeden 8 bin eserin katıldığı "Small Montmartre of Bitola" isimli yarışmada birincilik kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

- "2 yaşında resim çizmeye başlamışım"

Betül Kara, AA muhabirine, en büyük hayalinin resim atölyesi açmak olduğunu söyledi.

Resim yeteneğini keşfeden ailesinin kendisini Bilim Sanat Merkezi'ne yönlendirdiğini dile getiren Kara, "2 yaşında resim çizmeye başlamışım ve bunu ailem keşfetmiş. Kalemi ilk tutuşumda doğru tutmuşum, bundan çok etkilenmişler. Bir de çizimlerim hep mantıklı olmuş, öylece karalama yapmak gibi resimler olmamış. Annem de bunun üzerine beni Bilim ve Sanat Merkezi'ne göndermeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Sulu boya tekniğiyle yaklaşık bir ayda tuvale aktardığı ve "Artvin dağlarında Dürdane teyze" ismini verdiği eserinin birincilik almasından mutluluk duyduğunu belirten Kara, yöre kültürünü yansıtan bir resim ile derece almasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Kara, resim yapmanın kendisini iyi hissettirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Resim çizmek belli noktalarda, belli ruh hallerine göre iyi geliyor. Bazen kötü geliyor, hiç sevmeyebiliyorum. Çünkü bazen çok sıkılıyorum, hiç çizmek istemiyorum. Bazen çok çizmek istiyorum, yeteneğimi hatırlıyorum, gururlu hissediyorum. Bu konu hakkında daha çok çalışma yapmalıyım diyorum."