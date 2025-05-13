Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, daha sonra uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.

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