Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, daha sonra uçakla Gaziantep'e hareket etti.
Karadeniz ekibinde 28 futbolcunun tamamı da kafilede yer aldı.
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