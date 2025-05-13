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        Trabzon'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Emir'in ismi yaşatılacak

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu 11 Ağustos 2021'de hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ismi, Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkına verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:33
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        Trabzon'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Emir'in ismi yaşatılacak
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu 11 Ağustos 2021'de hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ismi, Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkına verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, komisyonlardan gelen maddeler görüşüldü.

        Mecliste, yaşadığı İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için geldiği Trabzon'un Yeşilbük Mahallesi'nde ailesinin fındık topladığı bahçede omuriliğine yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın isminin, Avni Aker Millet Bahçesi'nin güneyindeki çocuk parkına verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Genç, kimsenin bu tür olaylarla hayatını kaybetmemesini temenni ederek, "Havaya ateş edilmesi de silahla sevinç gösterileri de son bulmalı." ifadesini kullandı.

        Genç, toplumsal farkındalık açısından Atıcı'nın isminin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Ailesi ile görüşmüştük, adını ebediyen yaşatma sözü vermiştik. Tıpkı Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ismini yaşattığımız gibi Emir Yuşa'mızın adını da yaşatacağız. Bu vesileyle yavrularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kararımızı destekleyen kıymetli meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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