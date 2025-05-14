Of'ta okuma ve yazma öğrenen ilkokul öğrencileri için etkinlik yapıldı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesinde emeği geçen öğretmenler ile okul yöneticilerine teşekkür etti.

Trabzon'un Of ilçesinde 28 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmeleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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